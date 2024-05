Noarootsi eestlaste kokku toomiseks läks vaja šveitslast

„No täpselt nii!“ hüüatab Dirhami poe peremees Vjatšeslav Rätsepp ehk Slavik. Ja tema juba teab, sest pood on kohalik infopunkt, kuhu kogu piirkonna uudised kokku jooksevad. Pole vaja traadiga ega traadita telefoni.

Slavik kinnitab, et Sabine oskab šveitsi täpsusega üles leida need nupud, millele vajutada, et piirkonna põlis- ja uusasukad nina oma toimetustelt üles tõstaks, põlle puhtaks rapsiks ja läheks uurima, kuidas üleaedsel käbarad käivad, ja alustuseks – mis ta nimi ka on.

Sabine ise on ootamatult sülle sadanud tähelepanu tõttu veidi kohmetu, kuid ka siiralt õnnelik. „Kui ma vaatan teisi Maalehe kogukonna hinge kandidaate, siis on mul natuke piinlik, sest ma ei ole ju veel väga palju teinud.“

Tema eestvedamisel on toimunud viis kohtumist, kuhu on kokku tulnud Riguldi, Spithami, Dirhami, Tuksi, Elbiku ja Rooslepa küla rahvas. Noarootsi on ajalooline rannarootsi piirkond ning siinkandis olid sajandeid väga tugevad kultuuri- ja koos käimise traditsioonid. Teise maailmasõja tõttu lahkunud rootslastega läks see kaduma ja külad jooksid tühjaks. Nõukogude ajal kehtestati Noarootsis piiritsoon. Mõned rannarootslased on viimastel aastakümnetel oma juurte juurde tagasi tulnud, teisalt on sinnakanti suve- või päriskodu rajanud ka juba kenake hulk Eesti eri paigust pärit inimesi. Nii tekkiski olukord, et naaber naabrit ei tunne.

„Ma leidsin, et oleks tore, kui me kõik teaksime, kes meie naabrid on, saaksime tuttavaks ja tutvustaksime ka meie külade ajalugu, sest need lood ühendavad,“ räägib Sabine.

Hingelt eestlane

Sabine tuli esimest korda Eestisse 1998. aastal vahetusõpilasena. Üheks aastaks, aga side ja sõpruskond jäid. Nii kasutas ta edaspidi ära kõik võimalused Maarjamaal projektipõhiselt toimetada. Viis aastat tagasi oli selleks üks suveprojekt Haapsalus. „Oleks mul siin oma pesa!“ õhkas Sabine, kui suvest oli jälle sügis saanud. „Ma olin olnud Eestis 20 aastat külaline.“