RETSEPT | Teeme ise rabarberiveini- ja siidrit

Siidrit ja vahuveini saab teha täpselt ühesuguste töövõtetega, vahe on pigem kanguses – siidri oma ulatub maksimaalselt 8,5%ni, vahuveinid aga algavad 10%st, normaalne kangus jääb 11–12% vahele. Seega, et siidrist saaks vahuvein, on vaja virdele suhkrut lisada, et kangus suurem tuleks. Seepärast on järgmised retseptid esitatud paarikaupa – kuidas ühest toorainest teha nii siidrit kui vahuveini.

Kõik kogused on arvestatud 25 liitri peale, sest see on tavaline keskmine käärimisnõu suurus.

Rabarberisiider

Kes tahab, võib rabarberisiidri tegemiseks proovida ka täismahla. Seda on kergem kätte saada tükeldatud ja sügavkülmast läbi lastud rabarberivarte pressimisel. Täismahla looduslik suhkrusisaldus on keskmiselt 30 Oe, millest piisaks 4% alkoholi tekitamiseks ja see on ka siidri jaoks täiesti paras.

Paraku jääb see maitsemeeltele natuke liiga ekstreemseks elamuseks, kuna happesus on kõrge ja rohused tanniinid väga tugevad. Seepärast oleks mõttekam täismahla kas lahjendada veega ja lisada pisut suhkrut või teha vesitõmmisega kõigepealt väga lahja rabarberivein, millest teise käärimisega siider saab.

Rabarberivein

Rabarberiveini tehakse nii: varsi ei tule koorida, küll aga lõigata võimalikult peeneks. Kallake käärimisnõusse rabarberid ja suhkur ning laske seista umbes üks ööpäev, et mahl eralduks.

Seejärel pigistage rabarberitest kogu mahl välja (lihtsam on selleks kasutada kurnamiskotti), uhage rabarberimassi veel kord veega, et kogu mahla ja suhkru kätte saaks. Rabarber läheb pehmemaks, kui kasutate keeva vett. Rabarberit on ka kergem pigistada, kui see on enne tõesti peeneks lõigatud.

Seejärel võib virdesse soovi korral lisada ka teisi aineid – maasikaid/vaarikaid, võililli või rosinaid. Need komponendid võivad virdesse jääda kuni käärimise lõpuni, neid ei pea vahepeal välja kurnama. Kui virre on 20–22kraadi, võib lisada veinipärmi.