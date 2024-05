HEA TEADA | Mis peitub lühendite UV ja SPF taga ning kuidas end päikese ohtliku mõju eest kaitsta?

UVA-kiirgus põhjustab ka enneaegset naha vananemist ning suurendab oluliselt nahavähi ohtu. UVA-kiirgus on võrdselt intensiivne nii suvel kui ka talvel. Selle kiirguse mõjul nahk küll päevitub, ent samas põhjustab see naha enneaegset vananemist.

„Päikesevalguse puhul eristatakse kolme liiki kiirgust – ultraviolett-, nähtavat ja infrapunakiirgust. Tervise osas omab neist kõige tähtsamat mõju just UV-kiirgus, mis muuhulgas võib inimesel tekitada naha põletust. See jaguneb vastavalt lainepikkusele kolmeks: UVA, UVB ja UVC. Neist viimane maapinnale ei jõuagi. UVA-kiirguse ehk pikima lainepikkusega kiirguse toimel paranevad ainevahetus ja vereringe, suurenevad koormustaluvus ja töövõime, nahk päevitub ja naha sarvkiht pakseneb,“ selgitas proviisor. Ta lisas, et UVA-kiirgus tungib ka tänu pikemale lainepikkusele sügavamale nahka, läbides ka klaasi, kergemad riided ning tekitab päevitamisel kiiret nahapunetust ja pigmendilaike .

Skaala 1–3 on madal kiirgus, 4-6 keskmine kiirgus, 7-8 kõrge kiirgus ja 9-10 väga kõrge kiirgus. „Eestis võib UV-indeks suvekuudel, eriti juunis ja juulis, küündida tavaliselt 6-7-ni. Erandjuhtudel võib see ulatuda ka 8-ni, eriti kui ilm on selge ja päikesepaisteline,“ tõi Nelis välja.

„UVB-kiirgus on lühema lainepikkusega ning põhjustab naha punetust ja põletust, kuid ei jõua naha pealispinnast kaugemale. UVB-kiirguse tase sõltub aasta- ja kellaajast, õhutemperatuurist jne. Intensiivseim on kiirgus kella 11 ja 15 vahel. Mõistlikes kogustes saadud UVB-kiirgus tõstab naha kaitsevõimet, kuna soodustab pigmendi tekitamist. Tekib nähtav päevitus. UVB-kiirgus soodustab organismis D-vitamiini tekkimist, hävitab õhus haigustekitajaid, tugevdab immuunsust,“ tõi ekspert välja.

1 SPF on võrdne päikesekaitsega 15-20 minutiks

Tema sõnul suurendavad mõlemat tüüpi kiirgused siiski nahavähki haigestumise riski. „Naha enda kaitsevõime toimib vaid umbes kümme minutit. Seetõttu tuleks päikese käes pikemalt viibides alati kasutada päikesekaitsevahendeid, mis sisaldavad päikesekaitsefaktorit SPF ehk UV-filtrit,“ lausus Nelis. Ta toonitas, et ka päikesekaitsevahend ei kaitse ohtliku ultraviolettkiirguse eest sajaprotsendiliselt: päikesekaitsekreemid, -spreid ja muud päikesekaitsetooted absorbeerivad, hajutavad või peegeldavad UV-kiirgust.

SPF ehk sun protector factor number iseloomustab eelkõige kaitset UVB, mitte UVA eest. „See näitab, kui kaua võib päikese käes viibida põletust saamata. Enamasti on 1 SPF võrdne 15-20 minutiga, ent heleda ja õrna nahaga inimestel võib see olla ka 10 minutit või vähem. Seetõttu on väga oluline, et valiksid enda nahale sobiva SPF-faktoriga kreemi,“ selgitas proviisor.

SPF ei takista päevituse saamist, vaid annab nahale võimaluse päikesega kohanemiseks ja ennetab seega ka päikesepõletust. Väga tähtis on ka see, et päikesekreemi kantakse peale korrektselt ja piisavas koguses: kreemitada tuleks juba 30 minutit enne päikese kätte minekut ja kreemi tuleks kanda väga rikkalikult – pigem rohkem kui vähem ja kogu kehale. Iga paari tunni tagant tuleks kaitset uuendada.

Päikesekreemid faktoriga SPF 30 ja rohkem on päikeseblokaatorid, mida võiksid kasutada kõik, kes päikese käes viibivad, kuid eriti on neid soovitatav kasutada imikutel, päikeseallergilistel inimestel, veespordiga tegelejatel ning armide ja pigmendilaikude kaitseks. „Ülemäärase kiirgusega võib kaasneda päikesepõletus, geenimutatsioonid, immuunsüsteemi nõrgenemine, melanoomid ja nahavähk, kroonilised silmakahjustused, naha vananemine ja paksenemine, mistõttu on ülioluline oma nahka ja tervist päikesekaitsetoodetega kaitsta,“ pani proviisor kõigile südamele.

Oluline meeles pidada Mida suurem on SPFi number, seda pikemalt võimaldab kreem põletust saamata päikese käes viibida.

Naha enda kaitsevõime toimib vaid umbes kümme minutit.

Päikese käes pikemalt viibides tuleks kasutada päikesekaitsevahendeid, mis sisaldavad päikesekaitsefaktorit ehk UV-filtrit (UVA- ja UVB-filtrit).

Päikesekreemi tuleks nahale kanda 30 minutit enne päikese kätte minekut, rikkalikus koguses ning kaitset uuesti peale kanda iga paari tunni tagant.

Ülemäärase UV-kiirgusega kaasnevad mitmed tervisemured, sealhulgas päikesepõletus, nahavähk jms naha kahjustused.