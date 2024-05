ILMAPROGNOOS | Temperatuur langeb uuel nädalal märgatavalt

Neljapäeval ja reedel areneb eelnenud päevade mustri järgi päeva peale rünksajupilvi ja õhtupoolikul sajab kord siin, kord seal hoovihma, on äikest ühes rahega. Idakaare tuul on sisemaal nõrk, põhjarannikul mõõdukas, äikesepilvede all on aga tugevaid puhanguid. Termomeetrinäidud kerkivad 24–29°ni.