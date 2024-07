VÄRSKED ANDMED | Vaata, kui ohtlikud on puugid sinu kodukohas

Eestis on teada vähemalt kolm puukidega levivat nakkushaigust: puukentsefaliit, puukborrelioos ehk Lyme’i tõbi ning erlihhioos. Hiljuti on lisandunud ka neljas: babesioos. Kaardilt näed, missuguses maakonnas on puugid sel aastal kõige rohkem inimesi borrelioosiga nakatanud.