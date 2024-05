SÕIDUKOGEMUS I Mõjusalt mugav Mazda CX-60

Ühiskonna igast nurgast kostev ülistuslaul kokkuhoiule on selle auto puhul otsekui unustatud. Teie ees seisab suur, uhke, pisut isegi täidlasena tunduv isend. Ninaosa on pikk ja jõuline, samas sugugi mitte agressiivne. Pigem vaatab sulle vastu tarmukas ja enesekindel tormaja. „Ikooniline tiivajujuga iluvõre,“ täpsustavad müüjad. CX-60 tagaosa on aga kujundatud rahulikus ümaras stiilis ja peidab endas ka mitmest konkurendist kopsakama pakiruumi.

CX-60 salong on sätitud selgelt tagaossa, millega on saavutatud huvitav ja tänavatel nähtavast nö taustast eristuv proportsioon. Miski tuttavlikku otsekui kumaks kaugemast ajaloost, aga samas on kõik moodne ja noobel.

Pealekauba on salong on tõeliselt mõnus ja mugav. See, mis näib (kunst?) nahaga töödelduna, seda tõepoolest ka on. Ukse ülaserv, laegast kattev käetugi. Igatahes on eelkõige mõeldud mitte sellele kundele, kes autoraha kuidagimoodi kokku saab, vaid sellele, kes teenib nõnda palju, et võib ka valida.