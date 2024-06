Venemaa segajad vussisid Põlvamaal vaarikaistutamist

„Mõtlesin, et kui kõik taimed saavad lõpuks istutatud, on ilmselt mullamaitse suus. Särinat tekitas mõte, kust leida piisavalt abikäsi. Õnneks tuli juba järgmisel päeval sõbranna koos oma tütrega appi. Järgnevatel päevadel kujunes välja efektiivne töörütm. Lõpuks sujus kõik kui konveieril – esimene tegi peenrakilesse augu ja lükkas eemale selle all olevad kastmisvoolikud, teine puuris maapuuriga augu, kolmas eemaldas poti ja pani leos olnud istiku istutusauku, neljas istutas, ning see, kellel parasjagu hetk üle, kinnitas istikud klambritega toestustraadile,“ seletas Kairi, lisades, et tööd kiirendas ja muutis vaheldusrikkamaks see, et omavahel vahetati tööülesandeid.