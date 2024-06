Doris Kareva: on suur eksiarvamus, et luuletaja muudkui istub ja luuletab

„Ma ei istu kunagi valge paberilehe ees,“ märgib Doris Kareva. „Enamasti ma otsin paberit kuskilt teiste vahelt, et midagi üles kirjutada. See on minu arvates suur eksiarvamus, et luuletaja on see, kes muudkui istub ja luuletab. Nii see ei ole ega peagi olema. Luuletaja võiks olla tähelepanelik, et kui mõni sõna tema juurde tuleb, siis tänulikult tervitada ja üles märkida.“