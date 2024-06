Aro Kütt on üks ootamatult ebaharilik juht

Siin on bussipeatus (buss tuleb tellimisel), meri ja tuul ja mõni inetu nõukaajast pärit silikaatmaja.

Kuuekümnendatel kihas Värati külas elu. Vastvalminud kalasuitsutustsehhis, mis kuulus Pärnu Kalurile, käis tööl kaks ühiselamutäit rahvast. Siin tehti mängufilmi „Tütarlaps mustas“ – kõik Tõstamaa külakoerad kaasati filmi ja küla vanamehed pandi hobusemeesteks. Ja koolidirektor vedas kirstu.

Kaheksakümnendatel jäi Väratis taas vaikseks.

Nagu tondilossid seisavad nüüd kalasuitsutustsehh ja ühiselamu.

Võttis aastakümneid, et hoog uuesti üles saada.

Aro Kütt kissitab vastu päikest, kaval nägu ees.

Ta on sõitnud kohale traktoriga (kokku on tal neid kümme) ja toonud kaks ämbritäit jäätisekokteili. Üks ports on vanillimaitseline (astelpaju-, apelsini- ja ploomimahlaga), teine kakaojäätisest (greibi-, astelpaju-, apelsini- ja ploomimahlaga).

Ta on suitsutanud latikat, säinast, kokre ja tuulehaugi ja jagab nüüd taldrikud laiali. Kes pole veel saanud?! Olge lahked!

Aro traktoril on ees lai tõstuk. Sellele on ta paigutanud diivani – et kogukonnaliikmed saaksid mugavalt istet võtta. Kõik kogukonna heaks! Kõik kogukonna õnne nimel!

Mõnus sõpruskond saab kokku, et teha ettevalmistusi külakohviku avamiseks. Kristine Hindriks – tallinlane, kel pole Väratis isegi suvemaja – võttis rendile siinsed kohvikuruumid ja nüüd on tegemist kõvasti, sest 15. juunil on avamine. Agarasti ollakse abis. Kes toob külmiku ja pliidi. Kes värvib seinad. Kes organiseerib vana ägeda diivani, toolid ja lauad. Kes kujundab terrassi.

Kohale on kutsutud ka proua, kes harib ja valgustab: et iga toiduaine lõikamiseks olgu eraldi lõikelaud (kokku vähemalt kuus!) ja et köögis ei tohi sõrme ninna ajada. Ja et olulisem kui nõudepesu on nõude loputamine! Neid tarkusi jätkub vähemalt tunniks.

2020 asutasid viis inimest MTÜ Meie Värati, et edendada kohalikku elu. Renditi lagunev ühiselamumaja (see kuulub Pärnu linnale) ja nüüd peab sellest saama kogukonnakeskus.