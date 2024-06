Kas piisab sellest, kui Eurovisiooni ekraanidel nähtut vanemliku järelevalve all kommenteerida, või peaks ikkagi ka õpetaja koolitunnis põhiasju selgitama?

Mitte ainult kaugel Suurbritannias, vaid ka Eestis valitseb haridusmaastikul segadus selles osas, kuidas koolisüsteemis peaks rääkima seksist. Terviseõpetuse ainekavas see küll on, aga kes ja kuidas seda õpetama peaks, et segadus veelgi suuremaks ei läheks?