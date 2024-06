Margus Mikomägi: vanana on vaadata raskem, aga näha on rohkem

Hüüdlause ja loosung „Terves kehas terve vaim!“ omistatakse prantsuse pedagoogile ja ajaloolasele, kaasaegsete olümpiamängude algatajale Pierre de Coubertinile. Arvatakse, et tema öeldu oli pikem, nimelt: „Terves kehas peab olema ka terve vaim!“ See muudab mõtet tavainimese jaoks, aga eriti veel siis, kui mõelda, et see oli öeldud, pidades silmas olümpiasportlasi. Ongi ju nii, et vahel pole terves kehas vaimu vilksatustki. Ja haiges kehas on vägi.