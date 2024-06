Juhend kohvimasina ostjale

Mõnes mõttes on Nespresso masin muutnud revolutsiooniliselt meie kohvijoomise viisi. See pakub espressomasina täpsust ja kiirust, kuid samas ei ole vaja osta kallist seadet. Suurema osa tööst teeb tootja, vaja on vaid aparaat sisse lülitada ja kapsel sisse panna.

Kapslikohvimasinad on taskukohased ja neid on uskumatult lihtne kasutada. Need valmistavad jooke, mis on lähedased espressole, sest need rakendavad sarnast survemeetodit, surudes kuuma vett läbi väikese augu kapsli ülaosas.

Kui teil on vähe aega ja soovite kreemiga kohvi, on see suurepärane valik. Kuigi on tõsi, et Nespresso masinad ei vasta päris täpselt barista tasemel masinatele, pakuvad need taskukohast võimalust kodus maitsva kohvi joomiseks.

Kuigi enamik suuremaid kohvifirmasid valmistavad kapslimasinaid, pakuvad paljud väiksemad röstikojad nüüd ka kapsleid. Valik on suur: saadaval on kõik alates tumeda röstiga maitsestatud kohvist kuni spetsiaalse Panama Geisha kvaliteedini. Nespresso masinat eristab see, et kohvi saab hõlpsasti vahetada.

Espressomasinad

Enamik kohvikutes pakutavatest kohvidest on espressod. Olenemata sellest, kas tellite flat white’i või jäälate, on enamik populaarsematest kohvijookidest espresso baasil. Võib väita, et kohvikukultuur, nagu me seda teame, tekkis tänu espressokohvi populaarsuse tõusule.

Selle iseloomulikku rikkalikku, viskoosset kohvi on raske segi ajada ja seda on veelgi raskem teiste meetoditega jäljendada. Espressomasinad on mõeldud kiireks ja suurte koguste töötlemiseks.

Sellest hoolimata on need muutunud üha populaarsemaks ka kodus ja enamik suuremaid tootjaid valmistab nüüd väiksemaid masinaid, mis on mõeldud kodukasutuseks.

Oma erilise otstarbe ja kallite komponentide tõttu on espressomasinad üldiselt väga kallid. Kui kaubanduslikud masinad suudavad kasutada 9 bar rõhku, siis enamik kodumasinaid seda ei suuda. Samuti on kaubanduslikel masinatel võimsad auruvardad, mis suudavad piima väga täpselt õhutada ja kuumutada.