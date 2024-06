Hindrek Riikoja: maailma parimad valimised

Et tegemist on üleriigiliste nimekirjadega, siis on küsitlustes võimalik valijate meeleolusid päris hästi uurida. Nii on välja joonistunud kuraditosin tõsiseltvõetavamat kandidaati, kellel on ka reaalne lootus Brüsselisse pääseda. Ning igast koha või mitu pälvinud nimekirjast saavad valitud just need, kes on rohkem hääli saanud. Ei mingeid kompensatsioonimandaate, mis viivad esinduskogusse ka nadi häälesaagiga inimese.