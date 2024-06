Riik tõstab Kihnu lennupileti hinda, kuigi liinilende sinna ei tehta

Tegelikult Pärnu–Kihnu vahel regulaarseid lende ei toimu ja riik pole sõlminud ühtegi avaliku teenindamise lepingut selle lennuliini teenindamiseks. Samas möönab ministeerium, et Kihnu saarega püsiva ühenduse tagamine võib olla vajalik erandkorras, kui reisiparvlaev Kihnu Virve või selle asenduslaev on ulatusliku tehnilise rikke või muu sündmuse tõttu liinilt maas ja parvlaevaühendust ei õnnestu viivitamatult taastada. Sellisel juhul võib olla põhjendatud tagada asendustranspordi võimalus lennukiga.

Praktikas esineb taolisi ajutisi olukordi harva, ent sellistel erandjuhtudel ja vedaja valmisoleku korral on püsiva ühenduse tagamine lennuliikluse kaudu võimalik. Kehtiv avaliku teenindamise leping Ruhnu saarega lennuühenduse pidamiseks arvestab vajadusega korraldada erandkorras ka Pärnu–Kihnu lende. Regionaal- ja põllumajandusministeerium on sellise erandjuhtumi toimumisega arvestanud ka Ruhnu lennuliini uue riigihanke ettevalmistamisel. Seetõttu kehtestati nimetatud liinil ka piletihinnad.

„Piletihindu tõstetakse, kuna kehtivad piletihinnad ei vasta teenuse pakkumise tegelikele kuludele ning on võrreldes bussi- ja parvlaevapileti hindadega ebaproportsionaalselt madalad. Viimati tõsteti riigisisestel lennuliinidel piletihindu kaheksa aastat tagasi. Hinnatõus on kohalike omavalitsustega läbi räägitud, nii et nemad on sellega juba kursis,“ selgitas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.