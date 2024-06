Argo Ideon: Facebook on muutunud täiesti mõttetuks, aga ära minna ka ei saa

Kui uskuda Facebooki saamisloost vändatud filmi, siis sai see alguse aastal 2003 Harvardi ülikooli tudengi Mark Zuckerbergi ideest kõrvutada õppurite näopilte: ekraanil on korraga kaks fotot ja kasutaja valib, kumb talle rohkem meeldib. Veidi kahtlase väärtusega meelelahutus, aga seda võib võtta ka harjutusena, kus üks pilt on sinu jaoks mittevajalik, teine aga tarvilik. Nii et müra ja signaali suhe on iga kord 50:50.