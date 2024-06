Tänaseks on selgunud need seitse inimest, kes Eestit Euroopa Parlamendis esindama hakkavad. Enim said hääli Marina Kaljurand, Urmas Paet, Jüri Ratas, Jaak Madison ja Mihhail Kõlvart. Lisaks eelmainitutele pääsevad europarlament ka Riho Terras ja Sven Mikser. Küsime Maalehe lugejatelt, kas jäite eurovalimiste tulemusega rahule?