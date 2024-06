Bianca Mikovitš: miks ei võiks europarlamenti minna Piip ja Tuut?

Samas – koer on tal tore, näeb esinduslik ja armas välja. Ning kui teised poliitikud ei taibanud endast sellist pilti teha, jääbki neil vaid hapult kurta, et selline kampaania, kus inimene igapäevaselt oma argiellu nunnusid sissevaateid teeb, on kuidagi madal.