Raul Vinni: riik ajab käe nende taskusse, kelt niigi võtta ei ole

Kutsugem teda Märdiks. Märt on puudega inimene. Sünnist saati on ta olnud veidi teistsugune. Pole tähtis, mismoodi, aga igatahes on tema elu tüki maad keerulisem kui enamikul meist. Vaatamata raskustele, on Märt elust läbi tulnud. Mitte päris nagu nuga võist, vaid ikka koperdades, aga (tahte)jõuga lükkas ennast edasi. Päris mitu korda tahtis käega lüüa, kuid nüüdseks on Märt käinud ülikooliski. Aega võttis, aga asja sai.