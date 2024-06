TURUKOMMENTAAR | Jaanipäevaks pange lihagrillid üles

Liha küpsetamine õues on sama vana kui tule tegemise oskus ning kui kord õppisid inimesed tuld tegema, hakkasid nad ka liha küpsetama ja toitu keetma. On huvitav küsimus, miks liha lõkkel või sütel küpsetamine eestlaste enda kokakunsti püsima ei jäänud ja see komme tuli uuesti teistelt rahvastelt tagasi laenata. Laenamisest tulenevad ka sõnad, millega me sütel küpsetatud liha nimetame – kaukaasiapärane „šašlõkk“ või kaugemalt idast laenatud „kebab“ küpsetatud liha ja „šiš-kebab“ vardas küpsetatud liha tähenduses. Nüüdseks oleme üsna harjunud ka rullil keerleva döner-kebabiga, mida söögikohtades pakutakse.