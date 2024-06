Metsanduse kutsevõistlused tulevad taas!

Võistlused toimuvad Eesti Maaülikooli praktikabaasis Järvseljal, kus kõik metsandusvilistlased oma õpingute ajal märkimisväärse aja veetnud on. Paik on suurepärane, sest võistluslinnak mahub kompaktselt ühele alale, samas pakkudes võitluste läbiviimiseks eriilmelisi tingimusi ja katsumusi metsas.

Võistlustel võtavad mõõtu erinevate metsanduslike ametite esindajad – metsakasvatajad, metsameistrid, metsamasinate operaatorid, noorendike hooldajad ja teised. Võistluspäeva viimaseks proovikiviks on mälumäng, mis on alati väga menukaks osutunud. Paralleelselt kutsevõistlustega panevad oma täpsust ja kiirust proovile raiesportlased TOP10 etapil.

Metsanduse kutsevõistlustel on võimalik tutvuda Dipperfoxi kännufreeside ning PALMSi metsaveohaagistega. Julgemad saavad ka ise kätt proovida!

Lisaks tihedale võistluspäevale leiab programmist hulgaliselt meelelahutuslikke tegevusi kogu perele – avatud on Järvselja museum ning tudengielu tutvustav näitus vanas ühiselamus nimega Geto, lastele on joonistamisnurk, õuemängud ja batuut. Pärastlõunal viib Musta Noole Vibuklubi läbi vibu laskmise töötuba. Saunamaratonil saab saunamõnusid nautida tudengite kilesaunas, suitsusaunas, kümblustünnides, torusaunas ja tuletõrje saunaautos. Õhtul esineb särtsakate lugudega Pärnu- ja Viljandimaa juurtega Folk’n’Roll ansambel POSÕ ning varajaste hommikutundideni keerutab plaate legendaarne DJ Marti Viilu. Kohal on ka Mahekohv, kes pakub erinevaid kohvi- ja karastusjooke, lahjat alkoholi, jäätist ning pannkooke.