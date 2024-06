Raiespordihooaja tippsündmuse võitis Janno Traks

„Pealtvaatajatele oli põnevust kindlasti lõpuni, ma polnud laasima minnes tippkonkurentsis ebaõnnestunud langetuse tõttu ja seepärast otsustasin laasimise teha täispangale. Kaotada polnud ju midagi, ainult võita“ võttis Koort rekordi kokku. Ja võit tuli, 13,89 sekundit on maailmaklassi tulemus. Võrdluseks saab tuua, et hetkel kehtiv maailmarekord on 14 sekundit. Nüanss on aga see, et maailmarekordeid registreeritakse ainult maailmameistrivõistlustel, seepärast ei ole tegu ametliku maailmarekordiga.

Võistluse korraldaja Mart Kelgu sõnul pakkus esmakordselt õhtuse programmina toimunud võistlus palju emotsioone. „Raiespordivõistlused toimusid õhtuse spordishowna esmakordselt, kuna tegu on hea vaatemänguga, siis õhtune show annab sellele palju kaasa. See on hoopis teine vaib, kui hommikul-päeval toimuvatel võistlustel“ lausus Kelk. „Oma osa kontseptsiooni muutuses oli ka selles, et tähistasime 30. Eesti meistrivõistlusi, väärikas vanus, mida tuleb väärikalt meeles pidada! Kindlasti on neid, kellele sobib hommikune start ja on neid, kes on õhtu inimesed, aga kui programmi hästi kombineerida, siis leiavad nii võistlejad kui pealtvaatajad mõnusa sümbioosi“ võttis Kelk uuendused kokku.