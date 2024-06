Jaanikuine talveinventuur

Eksoodid said kahjustusi

Sealsamas Raplamaa aias läks hingusele muuseas lumepuu (Chionanthus virginicus). See õitsetas aastaid ilusasti oma narmalisi „lumeräitsakaid“ ja omanik tähendas hooletult, et näh, on teine lausa igavalt külmakindel. Kuid näed, ei maksa siiski suurustada, ei ole eriti miski meie kliimas kindel!

Millest aga ilma jäin, oli soolak-puisaster (Baccharis halimifolia). Mullu tegi sügiseks õienuppegi, ent nüüd on põõsake kuivanud mis kuivanud. See on tõestuseks, et üleeuroopaline võõrliikide must nimekiri on Eesti puhul osaliselt täiesti mõttetu. Nii ka see mustas nimekirjas olev ameeriklane ei suuda siin Eestis pikemalt ellu jääda. Niisiis on rahu selle korvõielise põõsaga nüüd majas.