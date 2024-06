NÄDALA ILMAPROGNOOS | Peagi algab sooja õhu sissevool, temperatuur kerkib 25 kraadini

Reedel sirutub Eesti kohale kõrgrõhuhari, kuid kõrgemates õhukihtides suunab madalrõhuala siia niisket õhku lisaks. Nii jõuab varajastel hommikutundidel meieni lõuna poolt tihedam vihmasadu ja laieneb põhja–kirde suunas, kohati on ka äikest ja sadu intensiivne. Õhtuks jäävad sajud harvaks ja taevas selgineb. Tuul on sisemaal nõrk ja muutlik, päeval pöördub valdavalt läänekaarde ja püsib mõõdukana. Õhutemperatuur on öösel 7–13°, päeval 13–18°.