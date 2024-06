Poliitikud Annely Akkermann ja Karmen Joller: raha on juurde vaja nii riigikaitsesse kui tervishoidu

1,6 miljardit eurot on tavalise inimese jaoks kirjeldamatult suur ja hoomamatu summa. Kogu aastane Eesti riigieelarve maht on 16,8 miljardit eurot, millest 1,6 miljardit on umbes 10%. Seda on rohkemgi kui me kulutame riigikaitsele praegu aasta lõikes: investeeringud 3% ulatuses sisemajanduse koguproduktist - 2022. aastal 37,7 miljardit eurot - vastavad riigieelarvest ligikaudu 1,3 miljardile eurole.