Estofiilist rootslase kentsakad juhtumised: pasunapunt oli akna taga, surnu keset tuba ja meie sõime kirstu ümber

Kui kõik olid lahkunud, siis märkis Jaan Kross, et sel õhtul oli talle esimest korda elus öeldud, et tal on eesti keel päris selge!

„Ma lootsin, et ma alustan sellega, et keegi õpetab mulle natuke eesti keelt. Tegelikkuses öeldi, et alustad homme, jumalateenistused on kirikus kell 10 ja kell 12, palvemajas kell 14 ja vanadekodus õhtul. Märgiti ära, et jutlus peab kestma ühe tunni, sest inimesed on kaugelt tulnud ja tahavad siis ka Jumala Sõna kuulata. Kõik läks lõpuks hästi, sest tempo oli iga asja juures väga aeglane, need head vanad laulud kestsid peaaegu et kuu aega!“