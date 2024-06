Marju Reitsak: mis mururobot? Parim tööriist on ikkagi vikat!

Maal võiks elu ollagi veidi metsikum. Põlvini kasvanud, peaasjalikult naatidest koosnevat puugivõsa peaks aga paar korda suve jooksul ohjeldama ja seda enam muruniidukiga teha ei õnnestu. Siinkohal on parim tööriist vana hea vikat! See on odav, keskkonnasõbralik, elurikkust toetav, süsinikuneutraalne, sportlikku eluviisi süvendav ja pärandkultuuri elus hoida aitav töövahend.