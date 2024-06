KÜSITLUS | Millele kulutada 1,6 miljardit eurot?

Mitmete Eesti riigikaitse juhtide hinnangul on tänasele kaitse-eelarvele lisaks tarvis 1,6 miljardit eurot, et osta laskemoona. Üks võimalus raha hankida on (ajutise) riigikaitsemaksu kehtestamine. Nüüd on aga kerkinud selle summa ümber terav poliitiline intriig. Küsime Maalehe lugejatelt, mille peale võiks 1,6 miljardit kulutada, kui vastav rahasumma riigil leidub?