Argo Ideon: parteiasutajaid ootavad parajad piinad

EKREst lahkunud liikmed kavatsevad veel juunikuus asutada uue erakonna nimega Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid (ERK). Miks mitte, poliitiline tegevus on ju Eesti kodanike püha õigus. Et aeg-ajalt ilmub Eesti erakonnamaastikule uusi tegijaid, on loomulik asi. Võib soovida parteiasutajaile jõudu ses raskes töös – juba Oskar Luts kirjeldas ühes följetonis, kui ränk ülesanne on uue erakonna loomine.