Tänavakunstnik Edward von Lõngus: kusagil Ukraina rindel sõidab ringi mu looming

Politseinik panemas raudu Sammalhabeme käsi ja alasti keiser uljalt marssimas – need on vaid paar näidet Eesti tuntuima ja salapäraseima tänavakunstniku Edward von Lõnguse töödest. Nüüd ütleb ta, et maailm muutub üha ebastabiilsemaks ning surmatants kogub hoogu. Tema looming on jõudnud sõna otseses mõttes rindele.