Vahur Tarkmees: vee hind ei peaks jagama Eestit kaheks

2030. aastaks on oodata, et veeteenuste hind Eestis kasvab mitu korda – linnas veidi vähem ja maal rohkem.

Kui ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamine oleks vabaturuteenus, valiks kliendid suure tõenäosusega selle pakkuja, kelle hind on sama kvaliteedi juures soodsam. Veeteenuse puhul see siiski nii lihtne ei ole. Seda isegi juhul, kui piltlikult öeldes juba üle tänava on teise teenusepakkuja hind kolm korda odavam. Loomulikult ei ole selline olukord tarbija seisukohast õiglane. Aga mida teha?