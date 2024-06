Sipelgad aias? Pojengikasvatajatel on sellest ainult tulu

Peaks vist olema juba üldteada – nii palju on sellest kirjutatud –, et pojengid meelitavad sipelgaid spetsiaalselt oma õiepungi kaitsma. Et kui tavaliselt on nektarinäärmed, mis õiele tolmeldajaid ligi meelitavad, õie sees, siis pojengil on need hoopis väljaspool õit. Sipelgad tulevad õiepungale nektarit noolima ja kaitsevad punga nende elukate eest, kes seda süüa või sinna muneda tahaks. Vahel on kaitsjaid pungadel palju, vahel vähem – ma ei tea, kas see sõltub ka pojengi sordist.