Kuidas fassaadi eluiga pikendada?

Fassaad on kodu üloluline osa. Üks populaarne materjal, mida nii koduomanikud kui ka ehitajad on selle vastupidavuse ja esteetilise atraktiivsuse tõttu hindama hakanud, on kiudtsement voodrilaud, näiteks Cedral. See mitmekülgne materjal pakub kodule tugevat ja kauakestvat lahendust ning on ise sealjuures hooldusvaba. Selleks aga, et saavutada fassaadi maksimaalne eluiga, tasub jälgida mitmeid tähelepanekuid.