NÄDALA ILMAPROGNOOS | Soojakraadid kerkivad taas 25 kraadi juurde

Laupäevaks jääme Mustalt merelt üle Baltimaade Skandinaaviasse ulatuvasse kõrgrõhuvööndisse, mis eraldab meist kirde ja teisalt edela pool olevat madalrõhuala. Laupäev on vaikse tuulega, soe ja olulise sajuta. Kuid juba on Saksamaalt itta teel madalrõhuala, mis praegustel andmetel üle Läti ja Leedu itta liigub, kuid selle põhjaserv riivab Lõuna-Eestit, kus jaanilaupäeval sajab hoovihma. Siiski on võimalus, et pilvepiir koos sajuga ulatub ka põhjapoolsesse Eestisse ning samavõrra võivad kõik vihmapilved jääda hoopis meie lõunapiiri taha. Puhub enamasti nõrk idakaare tuul. Öine miinimumtemperatuur langeb 10 kraadi ümbrusesse, päeval aga tõuseb tublisti üle 20 kraadi.