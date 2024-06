„Praegu paistab, et kõrgrõhkkond hakkab lähiajal Läänemere regioonis rohkem muskleid pingutama ja sademeid jääb seeläbi harvemaks. Võimalus on, et alates 25.06 või 26.06 tõusevad maksimaalsed temperatuurid ka 25°C-st kõrgemale ja sealt edasi soojenemise jätkudes ehk 28..30°C-ni,“ kirjutab sünoptik.