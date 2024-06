Sealihast kopp ees? Ka kalast saab uhke jaanigrilli

„Kui kala lihtsalt grillile visata, muutub see tavaliselt kuivaks ja tuimaks. Meie oma restoranis pakime kalafilee grillimisel fooliumisse, tervet kala on aga parim grillida Green Egg’i grilliga. Hea tulemuse saab, kui kasutada grilli peal lepaplanku, mis lisab ka mõnusa suitsuse meki ja kala tuleb väga mahlane.

Kala ja liha grillimisel on kindlasti peamine erinevus see, et kala küpseb palju kiiremini ja mõistlik on see grillilt maha võtta isegi veidi enne päris valmis saamist, seda eriti terve kala grillimisel. Pärast grillilt võtmist tuleks kala jätta n-ö puhkama ehk järelküpsema.