Maris Leemets: külavanem, kes elab oma külast 70 km kaugusel

Kohalike arvates pole sellest aga midagi. Sest Teenusel on ilus loodus, kaks jõge, väga tihe seltsielu, joodikuid bussipeatustes ei istu, ja neil on külavanem Maris Leemets.

„Me siin oleme kõik optimistid – et elu maal on ilus ja läheb paremakski. Muidugi võiks olla oma postkontor, perearst või kool. Aga öelda, et ilma selleta pole võimalik maal elada, pole tõsi,“ sõnab Teenuse elanik Silvi.

„Pole mõtet keskenduda vaid asjadele, mida pole. Tuju läheb muidu halvaks,“ lisab ta naerdes.

Silvi on üks Teenuse Naiste Ühenduse liikmetest. See on 11 naisest koosnev punt, mis juba üle 30 aasta kannab hoolt selle eest, et elu Teenusel ei hääbuks. Neli aastat tagasi värbasid nad vabariigi aastapäeval enda sekka Marise. Juba aasta hiljem sai temast Teenuse, Luiste ja Urevere külavanem.

„Meie jõud hakkas vaikselt raugema, aga siis tõi Maris meile täiesti uue energia.“ – „Ta kirjutab järjest projekte ja teeb kõike nii põhjalikult.“ – „Ta teab meie kodukandist juba rohkem kui meie, kes me siin terve elu oleme elanud,“ kiidavad prouad läbisegi.

Sattus Teenusele juhuslikult

Tarmukas külavanem sattus oma perega Rapla maakonda Teenuse külla täiesti juhuslikult. Umbes kümme aastat tagasi otsis perekond endale linnakodu kõrvale looduskaunisse paika maakodu ja kinnisvaraportaalis jäi silma Teenuse. „Ma olen tegelikult Rakverest pärit. Mingit seost mul siinse piirkonnaga varem polnud,“ lausub Maris.

Kolme tütre ema räägib, et esimesed seitse aastat ta harjus pisikese koha eluga ja kasvatas kaht nooremat tütart. Lõpuks said naisteseltsi prouad Tamme talu perenaiselt kolm veretilka aga kätte ja tuli täistuuridel kogukonna ellu panustama hakata.

Kohalikud räägivad, et Maris on paari aastaga jõudnud teha rohkem kui mõni külavanem paarikümne aastaga. Ka see, et pere pendeldab tegelikult kahe kodu vahet, polevat mingi takistus.

Maris sõnab, et ideaalis veedaks nad terve oma aja Teenusel, kuid töö Eesti Pangas ja laste kool seda praegu ei luba.