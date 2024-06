METSATEADUS | Vanad puud ei lase noortel mändidel kasvada

METSALEHT

Rootsi metsateadlased Bodil Häggströmi juhtimisel võrdlesid külvi teel kasvama hakanud ja istutatud mändide ellujäämust ja kasvu esimesel kuuel-seitsmel kasvuaastal kolmes kasvukeskkonnas – lageraie alal, vana metsa servas ja vana metsa all suurte mändide vahel. Igas kasvukeskkonnas vaatlesid autorid puude ellujäämust ja kasvu omakorda erinevalt töödeldud katsetingimustes: osal aladest väetati noori puid lämmastikuga, teisal lõigati vanade puude juurestikku maa-aluse konkurentsi vähendamiseks läbi ning kolmas oli nn kontrollala, kus noorte puude kasvu kunstlikult ei mõjutatud.

Metsa all jäi vähem ellu

Külvatud seemnetest tärganud mändidest jäi kontrollalal ehk töötluseta vana metsa all seitsme aasta jooksul ellu vaid mõni üksik taim. Lagedal alal jäi taimi ellu ligi kümme korda rohkem, vanade puude juurestike mõjuga lagedal metsa servas oli see näitaja vahepealne.

Metsa all kasvavate külviga saadud taimede ellujäämist parandas oluliselt vanade puude juurte läbilõikamine ehk juurkonkurentsi eemaldamine. Väetamine toetas noori puukesi aga mõnevõrra vähem.

Soovides asendada lageraieid suuremas mahus raietega, kus suur osa puudest jäetakse kasvama, on vaja leida uusi lahendusi väheviljakatel muldadel männimetsade edukaks uuendamiseks.

Metsaservas kasvanud külvist tärganud puude puhul ilmnes samasugune trend. Taimede kasinat ellujäämist vana metsa all selgitavad Häggström ja tema kolleegid tärganud seemikute otsese omavahelise konkurentsiga. Kuid samuti selgitavad nad, et seemned võisid saada toiduks ka putukatele ja nälkjatele, mis kirjanduse andmetel on vana metsa all sagedasem kui lageraie alal.

Istutatud taimede puhul leidsid töö autorid, et pärast kuut kasvuaastat jäi lagedal alal ja metsa servas kõikide töötluste puhul ellu sarnane hulk taimi. Mõnevõrra madalam oli see näitaja vana metsa all, kus puukeste ellujäämust ei suurendanud ka lämmastikuga väetamine ja juurkonkurentsi eemaldamine. Siiski, statistiliselt usutavaid erinevusi katsevariantide ja töötluste vahel enamasti ei ilmnenud. Autorid toovad ka välja, et ellujäämuse protsent oli suurem just istutatud taimedel, võrreldes külviga saadud taimedega.

Väetamine aitas vähe