„Kuna teie keerate meile, siis meie keerame teile!“ Kalamehed Peipsi võrgukorjajatele abikätt pakkuda ei taha

Kord juhtus nii, et kevadel tekkis Peipsil mõni kilomeeter jääst vaba vett. Inspektor nägi kalurit ja uuris, kuhu too võrkudega läheb, sest tuul pidi pöörduma ja see toob jää tagasi. Kalur punnis vastu, et mis temaga riielda, sest tal vaid kümme võrku, kuid teised kalurid olid sisse vedanud lausa sadu võrke. Paar päeva hiljem tuul pöörduski ja lükkas vaba vee jääga kinni. Inspektor trehvas taas sama kalurit ja uuris, et kas jõudis enne võrgud välja tuua. Kalur vastu, et ärgu temaga riielgu, sest teistel jäi järve sadu võrke.