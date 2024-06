Jaaniõhtu on teadupärast üks eestlaste suurimaid pidupäevi ning muidugi ei puudu peolaualt ka alkohol. Kahjuks on see ka üks põhjuseid, miks just jaanipäeva paiku saab politsei enim väljakutseid avaliku korra ja ohutu liikluse tagamiseks. Maaleht uurib oma lugejatelt, kas kavatsete jaanipäeval alkoholi tarbida?