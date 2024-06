Rein Sikk: oli siis vaja jaaniks Saaremaale sõita? Eestis on hulgi muudki hääd

Mandri ja Saaremaa–Hiiumaa vahelise laevaliikluse korraldajad andsid suure rahvaste liikumise eel teada, et e-piletita jäänute ootejärjekorrad on jaanipäeva paiku sadamates poolteisest nelja tunnini. Aga on olnud ka seitsmetunniseid järjekordi! Eriti muljetavaldavad on aga jaaniajal üle veetute arvud: kuni 100 000 inimest ja autot.