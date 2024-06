Mis toimub? Floks läks juba enne jaanipäeva õitsema!

Kui looduses toimub midagi üllatavat, on paljude inimeste esimene reaktsioon hakata sellest endeid otsima. Paarsada aastat tagasi oleks näiteks enneaegu puhkenud lill olnud kindel märk, et maailma lõpp pole enam kaugel. Tänapäeval püütakse kõik niisugused asjad kliimamuutuse kaela ajada... Nii et taas ilmalõpu hõng.