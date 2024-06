Enn Eesmaa: hüvasti, primadonna assoluta! Laulmine polnud Margaritale töö, vaid elu

Eestlasi on ikka, kuigi mitte alati, laulurahvaks peetud. Ometi pole meie hulgas just liiga sageli tipptasemel, ka rahvusvahelises kõrgkonkurentsis edukaid lauljaid olnud. Margarita Voites oli. Kriitikute ja paljude kolleegide arvates oli ta primadonna assoluta. See määratlus oli ja on isegi rohkem kui ülistus.