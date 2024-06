KÜSITLUS | Kas Vene piir tuleks kinni panna?

Nädalavahetusel oli Narva piiripunkt Eestist väljuval suunal kaks päeva suletud, töötas ainult Eestisse sisenev suund. Piiril on olnud pikad sabad, mis sunnivad inimesi tunde ootama. Kogutakse allkirju, et Eesti võiks hoida Narva piiripunkti lahti ööpäevaringselt nagu varem. Samas on PPA öelnud, et neil on valmisolek sulgeda Venemaaga vajadusel kõik piiripunktid. Küsime Maalehe lugejatelt, mida nad sellest arvavad.