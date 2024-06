Legendaarne Barzu Abdurazakov: „Iga impeerium variseb kokku, kui minnakse liiga uhkeks“

Kohtume vahetult pärast seda, kui olen Tartus näinud kaht lavastust, kus kesksel kohal on suured ekraanid ja liikuv pilt. Üsna ootamatult mu jaoks kinnitab lavastaja Abdurazakov, et näiteks Kasahstanis ei tehta enam ühtegi teatrilavastust, kus ei kasutata kaameraid ja suurt ekraani. Ütleb, et see on epideemia, mood, millega tema kaasas ei käi.