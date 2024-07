Transpordiamet katsetab: mis juhtub, kui teeääri ei niideta?

„Tee seisundinõuetes on määratud, kui kõrgeks tohib lasta rohul kasvada, et see ei mõjutaks liiklusohutust negatiivselt. Selle pilootprojektiga soovime leida võimalusi muuta niitmine keskkonnasõbralikumaks, sealjuures arvestades, et liiklejate jaoks ohutuse tase ei muutu,“ selgitas transpordiameti arendamise osakonna korrashoiu ja liikluskorralduse üksuse juhataja Jarmo Vooglaine. „Sel aastal jätkame andmete kogumist, lisame juurde ühe teelõigu, et valim oleks veelgi suurem, ning nii saame võrdlusmomendid suvede, ilmastikuolude ja piirkondade vahel.“