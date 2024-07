Sulev Peäske oli valmis talu panti panema, et Jööri küla laululava saaks

Kui edasi mõeldi, mida toredat külas veel olla võiks, leiti, et vaja on sauna. „Selle jaoks taotlesime projektiraha õige mitmest fondist, aga kuidagi ei saanud. Küll peeti liiga kommertslikuks ja leiti muid puudusi, aga lõpuks siiski saime ja see oli küll väga suur asi,“ jutustab Sulev.

„Algul arutasime, kuidas sepikoda tegevusse panna. Prooviks kuulutasime välja, et meie juures saab õnnenaela taguda. Mõtlesime selle juurde ka legendi, kuidas voodijala sisse löödud õnnenael toob õnne tuppa ja aitab tüdrukud mehele. Kahtlesime küll, kas keegi üldse tuleb, aga lõpuks oli meil siin järjekord nagu vorstipoes, pidime veel teise alasi ka tööle panema, et kõik oma naela kätte saaksid! Tagasi pole kedagi tulnud, ju nad siis kõik mehele said!“ muheleb Sulev.

Sulevi sõnul olid nad siis veerand sajandit nooremad, härga täis ja miski ei tundunud võimatu. „Ostsime naaberkülast aidahoone, mille palkidena kohale tõime. Igal nädalal käisime koos, tegime vundamenti ja panime palgid uuesti kokku. Tegime iga päev pilte, välja arvatud üks kord, rookatuse tegemise päeval. Arvasime, et saame ka sellega ise hakkama. See on nn karuperse katus ja just selle koha juures läks asi käest ära ja kogu katus tuli maha võtta ning asjatundjad appi kutsuda,“ meenutab Sulev toonast entusiasmi.

Just ajaloo talletamise kirg iseloomustab külaseltsi tegutsemise ja kujunemise lugu kõige paremini. Oma küla muuseum on justkui tükike luksust, mis rajatakse tavaliselt siis, kui kõik muud asjad on olemas. Jööri külas leiti aga, et nimelt muuseum tuleks algatuseks valmis teha. „Me viskame ju kogu aeg vanu asju ära, sest pole neile õiget kohta. Kui aga saame neid hoida, saame ühtlasi säilitada ka oma ajalugu.“

Algul tehti sauna ikka väga tihti ja saunaõhtud olid jälle uutmoodi tore küla kokkusaamise võimalus ning ühtki saunakorda ei tahetud mööda lasta.

„Suitsusauna kütmine on terve päeva töö – 4–5 tundi kütad, siis lased paar tundi tuulduda, et suits välja tuleks, ja siis on saun ka hommikuni soe. Ahju tuleb iga tunni tagant puid lisada. Kui reedel oli saunapäev ja kõik tööl, siis korraldasime kütmise nii, et iga pere pidi kindlal kellaajal töö juurest sauna lippama ja puid juurde panema,“ kirjeldab Sulev.

Täiemahuline peoplats

Kui suitsusaun valmis, tehti kogu suure platsi jaoks asendiplaan. Sinna lisandusid veel laululava, puidukoda, köök, meierei, laste mängumaja ja -väljak.

Laululava idee tuli samuti Sulevilt: „Me tavalist kandilist laululava ei tahtnud, ikka laulukaart. Minu väimees on osav arvutil joonestaja, ning kui ma unistades silmad kinni panin ja rääkisin talle, et laululava võiks olla selline kaarekujuline, astmetega ja nii edasi, ning siis silmad lahti tegin, oli tal see joonis juba olemas! Vaatasin seda ja arvasin, et siin pole midagi vaja muuta, ja täpselt selle järgi me siis tegema hakkasime.“

Laululava ees seistes ja valjemat häält tehes kajab kõik kenasti vastu ja üks küla serval elav proua ütleb, et tal pole kontsertide jaoks kodust vaja välja tullagi, kõik kostab niigi hästi ära.

Sulev meenutab, et 2008. aastal lubas PRIA laululava ja mitme teise objekti jaoks lausa miljon krooni toetust.

„Aasta lõpp tuli kätte, ehitajale vaja raha ära maksta, aga PRIA ütles, et nad veel menetlevad seda. Seega tuli võtta laenu. Läksime kahekesi panka, et tahame miljoni laenu saada. Küsiti, mis teil tagatiseks on. Vastasin, et panen talu panti. Leiti, et kõlbab küll, ja kutsuti järgmisel päeval laenu vormistama. Läksime siis panka, pangahärra võttis meie arve lahti ja ütles, et teil on ju miljon arvel! PRIA oli vahepeal ülekande teinud ja nii jäi see laen võtmata.“

Küla on avatud kõigile