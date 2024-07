Mind võeti uude kohta tööle, tööandja ütles, et katseaeg on neli kuud. Kas see on õige? Minu meelest varem oli katseaeg kolm kuud. Palun selgitage, mida pean katseajast teadma. Kui ma katseaega ei läbinud, siis millised on sel puhul töölt lahkumise reeglid, küsib Maalehe lugeja.