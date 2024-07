Seadusemuudatus: kõikide terapeutide juurde enam tasuta ei pääse

Patsientide jaoks on peamine eelis see, et lepingupartneri juures ei tohi patsiendilt küsida omaosalustasu ega visiiditasu tervisekassa hüvitatud teenuse eest. Erakliinikutes, kus tervisekassaga lepingut pole, tuleb patsiendil nüüd teenuse eest ise maksta. Kõik ravitegevused või teraapiad, kuhu 1. juuli seisuga on aeg broneeritud või ravi pooleli, viiakse lõpule ja kaetakse seniste perearsti fondide kaudu kuni septembri lõpuni.