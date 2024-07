EKSPERT VASTAB | Kes maksab kinni üürniku tekitatud kahjud?

Kinnisvara üürile andmine on paljudele inimestele oluline lisatulu allikas, kuid oma kodu võõrastesse kätesse usaldamine on alati seotud riskiga, sest põhjalikust taustakontrollist hoolimata võivad üürnike elukombed erineda üürileandja omadest ning lepingu lõppemisel tekib vaidlus, kes peaks katma kahjud. Mis on levinud vaidlusküsimused ja millistel juhtudel tasub abi otsida kindlustusest, kirjutab Balcia varakindlustuse tootejuht Jelizaveta Drižiruk.