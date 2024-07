Vabatahtlike päästjate perekond: appi on tulnud minna nii saunast, sünnipäevalauast kui ka abieluvoodist

Olev on kutseline päästja Mustvees. Maret käib päevatööl hambaarsti assistendina. Vanem poeg Olavi on Alatskivil päästes tööl ja Jõgeval kiirabiautojuht. Noorem poeg Meigo elab Tartus, aga kui on metsatulekahjud, tõttab ta alati kodukanti appi. Peres on ka üks tütar, kes praegu lastega kodune ja vähemalt seni pole vabatahtlike päästjatega liitunud.